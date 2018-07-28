На озере Лебяжье задержали водителя, гонявшего пьяным на квадроцикле

В Казани на озере Лебяжье задержали водителя квадроцикла, который, предварительно, пьяным ездил на квадроцикле, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Работавшие в местной шашлычной очевидцы, заявившие в полицию, рассказали, что несколько молодых людей на квадроциклах долгое время катались перед торговыми точками и на просьбы вести себя тише не реагировали. Приехавшие сотрудники ГИБДД задержали одного из них, несмотря на то, что к тому моменту сам он квадроциклом уже не управлял, для этого хватило заявления.

От прохождения теста на алкоголь водитель отказался, тем не менее он сможет отстоять свою невиновность в суде.