В центре Казани на один день ограничат движение транспорта

11 августа в центре Казани будет временно ограничено движение на парковочной площади, прилегающей к Центральному стадиону. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

- Связано это с проведением праздничных мероприятий по случаю Всероссийского дня физкультурника, - говорится в сообщении.

Так, движение будет ограничено с 8.00 до 16.00 на парковочной площади, прилегающей к Центральному стадиону: будет закрыт заезд с улиц Кремлевская набережная, Ташаяк, площади Тысячелетия.