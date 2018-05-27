В Казани начнут ремонтировать дорогу на выезде из «Салават Купере», сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, с 29 мая по 12 июня в Московском районе Казани перекроют часть дороги на улице Тэцевская.

- Работы будут производиться на участке от улицы Северо-Западная до улицы Автосервисная. Ограничение движения будет частичным и поэтапным, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани 27 и 28 мая будет частично закрыто движение около театра кукол «Экият».