В Казани появится еще одна пешеходная улица. Но маленькая

Улица Рабочая раньше являлась проездом от улицы Декабристов до улицы Бондаренко

В Казани появится еще одна пешеходная улица, ей станет улица Рабочая, которая раньше являлась проездом от улицы Декабристов до улицы Бондаренко, проходящим вдоль стен "Татмедиа". Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Протяженность улицы составляет 230 метров.

- В период Чемпионата мира по футболу она станет основным маршрутом движения болельщиков от остановок общественного транспорта и метро до Чаши, на котором в период мундиаля развернется Фестиваль болельщиков, - сообщили в министерстве.

Стоимость дорожных работ на этом участке составит 9,86 млн рублей.