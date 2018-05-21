В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Фаткуллина

В Казани с сегодняшнего дня будет полностью закрыто движение по проезжей части возле дома №14 по улице Фаткуллина в направлении движения в сторону улицы Шарифа Камала. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Движение будет ограничено до 21 июня.

- Это связано с проведением Казанскими тепловыми сетями капитального ремонта тепловода, - говорится в сообщении.

В связи с этим исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.