В Казани снова закрыли движение по улице Сибгата Хакима

Сегодня с 13.00 до 5.00 21 мая полностью закрыто движение автотранспорта по улице Сибгата Хакима до улицы Чистопольская. Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, на участке укладывают верхний слой асфальтобетона.

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, работы проводятся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».