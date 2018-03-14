В Татарстане выяснили личность женщины, насмерть сбитой свыше 12 лет назад

В Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов выяснили личность женщины, которая была насмерть сбита около Нижнекамской плотины, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- 4 августа 2005 года у плотины была насмерть сбита неизвестная женщина, от полученных травм она скончалась на месте. Недавно удалось установить ее личность - ей оказалась 56-летняя З. Лукеч из Менделеевска, - сообщили ProKazan.ru.

Все эти годы женщина находилась в розыске как без вести пропавшая.