На Кремлевской дамбе у ехавшего Nissan оторвался капот

В Казани на Кремлевской дамбе накануне вечером у ехавшего Nissan оторвался капот, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Предварительно, иномарка ехала в сторону центра, у нее открылся капот, ударил по лобовому стеклу, оторвался и отлетел на проезжую часть.

При этом в недавнем ДТП у Nissan также оказались разбиты передний бампер и фара, по словам водителя, он только утром забрал автомобиль из сервиса.