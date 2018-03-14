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В Казани на улице Патриса Лумумбы угнали Infiniti

В Казани на улице Патриса Лумумбы угнали Infiniti
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Фото: Wikimedia.org

В Казани на улице Патриса Лумумбы накануне ночью неизвестные угнали автомобиль Infiniti, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, преступление случилось в период с 3 часов ночи до 8 часов утра.

- 34-летний неработающий казанец припарковал свой автомобиль 2012 года выпуска около дома №50, уже утром он заметил его пропажу, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту возбудили дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем".

Идет розыск автомобиля.

A. Nabiullin, 15.03.2018, 10:16
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин15 марта 2018, 10:37
3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://clickgred.ru/public/343471374198620104
9
0
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 10:42
В ответ на комментарий пользователя
3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://clickgred.ru/public/343471374198620104
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Сам сруби и сядешь. Дегких денег не бывает дурик:-) В России такие номера не проходят!
1
6
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Домоседка15 марта 2018, 10:45
безработный на инфините!
2
9
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 10:46
только в этой стране неработающие ездят на премиальных иномарках и жлобятся на парковку, иначе на доширак не хватит. B-|
3
11
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Горожанин15 марта 2018, 10:47
Кто угнал тому респект! Хорошая тачка, вывод не ставьте дорогие авто на улице крадут, для этого есть гараж.
3
8
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 10:49
В ответ на комментарий пользователя
только в этой стране неработающие ездят на премиальных иномарках и жлобятся на парковку, иначе на доширак не хватит. B-|
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Безработные бывают разные кто на пособие живет а кто ворует под крышей как говорили в 90x:-)
1
4
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Форвард15 марта 2018, 10:49
почему то таких неработающих, т.е. тех кто не платит налоги абсолютно не жалко.
3
8
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 11:03
В ответ на комментарий пользователя
Кто угнал тому респект! Хорошая тачка, вывод не ставьте дорогие авто на улице крадут, для этого есть гараж.
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Да да. Из гаражей то не крадут!:-D
1
2
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 11:18
В ответ на комментарий пользователя
Да да. Из гаражей то не крадут!:-D
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Не, всегда а на улице часто это статистика.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 11:21
В ответ на комментарий пользователя
только в этой стране неработающие ездят на премиальных иномарках и жлобятся на парковку, иначе на доширак не хватит. B-|
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Работать можно и неофициально и не плохо жить, не всем же платить государству которое и так большие налоги забирают.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин15 марта 2018, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
почему то таких неработающих, т.е. тех кто не платит налоги абсолютно не жалко.
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Причины бывают разные любой может оказаться за бортом не зарикайся сам будешь безработным в наше время это легко!
0
3
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Горожанин15 марта 2018, 11:44
Д@б@л из гаража угнать? Лучше застраховать!
0
0
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Давно живу15 марта 2018, 11:48
Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Твой автомобиль стоит в соседнем дворе. Я так думаю
0
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