В Казани ГИБДД остановила водителя BMW с поддельными правами и боевым пистолетом

В Казани на улице Сахалинская задержали 37-летнего жителя Высокогорского района, у которого нашли поддельные права и боевой пистолет Макарова. Об этом сообщили сегодня в МВД РТ.

Водителя остановили для проверки документов, после этого стало понятно, что права у него поддельные, а в бардачке нашли пистолет и более 150 патронов разного калибра.

По базе данных выяснилось, что ранее водитель был лишен водительских прав за ДТП, которое совершил в нетрезвом состоянии и в результате которого серьезно пострадал человек.

Позже дома у водителя обнаружили еще один пистолет и патроны.