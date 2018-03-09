В Зеленодольском районе легковушка «влетела» под грузовик

В Зеленодольском районе Татарстана автомобиль «Лада» врезался в грузовик. Видео с места происшествия очевидцы выложили в соцсетях.

Отечественный автомобиль на половину кузова въехал под грузовик. На кадрах видно, что передняя часть легковушки сильно искорежена.

Пока информация о погибших и пострадавших не поступала.

- Если под фуру залезли и весь перед всмятку, то без жертв не обошлось, - прокомментировал видеозапись один из пользователей «ВКонтакте».

Подробности аварии уточняются.