Водителя из Татарстана отправили в колонию за ДТП, в котором погибли его жена и трое детей

В Пермском крае осудили водителя из Татарстана, который в прошлом году устроил ДТП, где погибла его семья — жена и три дочери. Мужчину приговорили к 4 годам и 3 месяцам колонии-поселения, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, семья из пяти человек: мама, папа и три дочери, жили в Татарстане и ехали к родственникам матери на север края. Семья стояла в очереди на получение участка в Березниках по федеральной программе для многодетных семей.

Ранним утром водитель "Джилли Эмгранд" выехал на встречную полосу, чтобы обогнать "УАЗ", и столкнулся с ним правым боком своей машины. На автомобиле при этом были установлены летние шины.

- В результате ДТП погибли три пассажира иномарки (28-летняя женщина и две дочери 6 и 8 лет), еще один несовершеннолетний ребенок и водитель "Джилли" (глава семейства) получили травмы. Также в ДТП травмы получила пассажирка автомобиля "УАЗ", - сообщили в ГИБДД.

Еще четыре человека пострадали. В наиболее тяжелом состоянии находился третий ребенок — двухлетняя дочь водителя "Джилли", она позже скончалась в больнице.

Мужчина полностью признал себя виновным, с учетом смягчающих обстоятельств суд признал его виновным, назначив наказание в виде лишения свободы на 4 года и 3 месяца колонии-поселения, а также запретил в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.