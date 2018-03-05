«ГИБДД не ищет виновника ДТП!»: в Казани девушка сама ищет того, кто протаранил ее авто

Эльвира Гареева попыталась самостоятельно найти водителя, который на полном ходу врезался в ее «Ладу» и скрылся с места аварии

В редакцию ProKazan.ru обратилась жительница Казани Эльвира Гареева. Она пожаловалась на действия сотрудников ГИБДД, которые отказываются искать водителя, врезавшегося в ее автомобиль.

О ДТП

Авария произошла в ночь на 18 февраля. В автомобиль «Лада», припаркованный на улице Попова у края проезжей части, влетел неизвестный. Водитель с места происшествия скрылся.

- От удара моя машина отъехала назад и задела третье авто, - рассказывает Эльвира. - Водитель третьей машины ночью вызвал ДПС. Аварию зарегистрировали, подошли свидетели. Нашли части машины виновника аварии, навигатор, который вылетел из его машины. Установили, что это был серебристый Hyundai Elantra.

Самостоятельное расследование

Эльвира и другой водитель, чья машина тоже пострадала, изучили данные с флешки разбитого навигатора. Там оказалось множество неповторяющихся адресов. Сделали вывод, что это был таксист.

- Я обратилась в ГИБДД с просьбой найти виновника аварии. Рядом с местом висит камера видеонаблюдения, которая могла запечатлеть машину. Но в ГИБДД нам сначала сказали, что камера «слепая и ничего не видит». При этом саму видеозапись нам не показали. Данные с навигатора и вовсе не хотели прикладывать к делу. Найти таксиста на «Элантре» несложно, но уже идет третья неделя, а дело не сдвинулось!

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Наша редакция обратились в ГИБДД за комментарием. Нам пообещали взять дело на контроль. Однако с чем связана задержка в расследовании и какие трудности возникают с тем, чтобы установить виновника ДТП, нам прокомментировать не смогли.

Что делать?

Представитель Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиль Хайруллин считает, что обязать ГИБДД выполнять работу можно через прокуратуру.

- Нужно обращаться в прокуратуру с жалобой на бездействие сотрудников ГИБДД, - прокомментировал Рамиль Хайруллин. - Прокуратура перебросит им жалобу, и те уже будут вынуждены ответить. Еще можно сходить на прием к начальнику ГИБДД, у него есть приемные дни.