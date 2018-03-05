Наверх
"ГИБДД не ищет виновника ДТП!": в Казани девушка сама ищет того, кто протаранил ее авто
18:18, 05.03.201830
«Ак Барс» во втором матче плей-офф обыграл «Амур»
21:59, 05.03.20182
В Набережных Челнах «похищение человека» попало на видео
19:04, 05.03.20185
ВТБ снижает ставку по ипотеке до 9,3%
18:45, 05.03.20187
«Билайн» в Казани расширяет сеть офисов продаж
В Татарстане двух сотрудников КФУ поймали на взятке: возбуждено дело
18:35, 05.03.201816
Реклама
В Казани продают автограф Путина за 250 тыс рублей
18:03, 05.03.201852
В Татарстане собака спасла из горящей дачи хозяйку, а сама погибла
17:42, 05.03.201811
В Казани туристов по Старо-Татарской слободе прокатят на электрокарах
17:06, 05.03.20184
Розничный бизнес Группы ВТБ выдает каждый пятый кредит в России
17:02, 05.03.20184
Минниханов заявил, что в модернизации общественных пространств есть заслуга активистов ОНФ
16:38, 05.03.20184
В казанском сквере умер турист из Израиля
16:17, 05.03.201819
Предполагаемого убийцу нижнекамской лыжницы оставили в СИЗО до 9 мая
16:10, 05.03.20187
Главврач офтальмологической клиники Татарстана был отстранен от работы
15:47, 05.03.201812
Из Казани в итальянскую Болонью открывается прямой авиарейс
15:36, 05.03.201813
Синоптики: метели в Татарстане сохранятся до 8 марта
15:26, 05.03.201812
В Казани женщина продавала несуществующие места в детские сады
14:42, 05.03.20186
Водителя из Татарстана отправили в колонию за ДТП, в котором погибли его жена и трое детей
14:40, 05.03.201812
Минниханов об аварийном жилье: Ничего менять не будем, выплаты — 11 тыс рублей за кв метр
13:52, 05.03.201879
Виновник смертельного ДТП с участием депутата Госсовета Татарстана ездил без прав
13:43, 05.03.201839
Метшин о послании Путина: «Это совокупный успех всех жителей города»
13:15, 05.03.201822
Минниханов о Telegram: соцсети не должны быть анонимными
12:52, 05.03.201861
В Казани из-за новой дороги к «Чаше» переселят жителей пяти частных домов
12:47, 05.03.20189
Под Казанью на пожаре погибли три человека
12:29, 05.03.2018
Стало известно, в какую сумму обошлась реконструкция казанского цирка
12:11, 05.03.201831
«Чтобы все тюркоязычные народы мне отдали голос»: лидер ЛДПР обещал говорить на татарском
11:40, 05.03.201852
В Казани студентам колледжа посоветовали проголосовать или не приходить на учебу
11:09, 05.03.201851
Под Казанью цыгана, ворующего металл, насмерть завалило грунтом со льдом
10:37, 05.03.201824
В этом году в Татарстане почти 300 детей-сирот получат новое жилье
10:23, 05.03.201812
В Казани в январе ипотека выросла в два с половиной раза
10:07, 05.03.20189
На Горьковском шоссе построят разворотные петли для «Салават Купере»
09:47, 05.03.201822
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными семейным клиентам
09:39, 05.03.20182
В Казани отказались от строительства новых собачьих приютов к ЧМ-2018
09:31, 05.03.201827
На митинг против строительства мусоросжигательного завода в Казани пришли сотни человек
09:07, 05.03.201837
Рустам Минниханов показал фото с могилы сына
08:58, 05.03.201844
В Казани решили ликвидировать около сотни опасных участков дорог
08:41, 05.03.201833
Бензиновый ревизор: хорошее ли обслуживание на казанских АЗС?
08:38, 05.03.201818
Блогер Варламов назвал Альметьевск одним из самых крутых городов России‍
08:27, 05.03.201833
​«Ак Барс» обыграл «Амур» в первом матче плей-офф
20:19, 04.03.20187
Казань за неделю: стрельба на Авангардной, визит посла и смертельное ДТП с депутатом
18:05, 04.03.201822
Певица Нюша будет голосовать на выборах президента России в Альметьевске
16:18, 04.03.201846
Синоптики предупреждают: на Татарстан обрушится сильная метель
15:45, 04.03.201824
В Татарстане мужчина погиб от бревна при разборе сарая
11:42, 04.03.201824
В Сети появился YouTube-канал, на котором будут показывать "закулисную" жизнь Минниханова
10:50, 04.03.201855
"Рубин" не может стать полностью частным из-за двух футболистов
10:30, 04.03.201810
В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти младенца
10:05, 04.03.20183
Появилось видео момента взрыва автосервиса в Набережных Челнах
09:50, 04.03.201812
Власти Татарстана собираются построить шесть новых детских лагерей‍
09:39, 04.03.201824
Появилось фото казанца, который устроил стрельбу в подъезде на Авангардной
09:19, 04.03.2018119
В Татарстане ожидаются метель и потепление до -10
09:10, 04.03.2018
Чемпионат Европы по бадминтону в Казани: как это было
08:56, 04.03.2018
Автомобиль депутата Госсовета РТ попал в смертельную аварию
22:05, 03.03.201894
В столице РТ прошли соревнования по лыжным гонкам на Кубок мэра
18:05, 03.03.201842
В Набережных Челнах зоозащитники добились отмены отлова бездомных животных
17:27, 03.03.201853
Перед плей-офф казанский «Ак Барс» представил новую форму
15:23, 03.03.20185
Полпред Татарстана в Казахстане снят со своего поста
15:00, 03.03.201816
В Казани от непогашенной сигареты погибла 59-летняя женщина
13:09, 03.03.201828
В Зеленодольске может появиться новый парк
13:00, 03.03.201815
В Казани из травматического пистолета выстрелили в 19-ти летнего парня
12:31, 03.03.201813
Рустам Минниханов сыграл в хоккей с Антоном Силуановым и выложил видео из раздевалки
11:44, 03.03.201825
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

«ГИБДД не ищет виновника ДТП!»: в Казани девушка сама ищет того, кто протаранил ее авто

"ГИБДД не ищет виновника ДТП!": в Казани девушка сама ищет того, кто протаранил ее авто
16+
Фото: ProKazan.ru
Эльвира Гареева попыталась самостоятельно найти водителя, который на полном ходу врезался в ее «Ладу» и скрылся с места аварии

В редакцию ProKazan.ru обратилась жительница Казани Эльвира Гареева. Она пожаловалась на действия сотрудников ГИБДД, которые отказываются искать водителя, врезавшегося в ее автомобиль.

О ДТП

Авария произошла в ночь на 18 февраля. В автомобиль «Лада», припаркованный на улице Попова у края проезжей части, влетел неизвестный. Водитель с места происшествия скрылся.

- От удара моя машина отъехала назад и задела третье авто, - рассказывает Эльвира. - Водитель третьей машины ночью вызвал ДПС. Аварию зарегистрировали, подошли свидетели. Нашли части машины виновника аварии, навигатор, который вылетел из его машины. Установили, что это был серебристый Hyundai Elantra.

Самостоятельное расследование

Эльвира и другой водитель, чья машина тоже пострадала, изучили данные с флешки разбитого навигатора. Там оказалось множество неповторяющихся адресов. Сделали вывод, что это был таксист.

- Я обратилась в ГИБДД с просьбой найти виновника аварии. Рядом с местом висит камера видеонаблюдения, которая могла запечатлеть машину. Но в ГИБДД нам сначала сказали, что камера «слепая и ничего не видит». При этом саму видеозапись нам не показали. Данные с навигатора и вовсе не хотели прикладывать к делу. Найти таксиста на «Элантре» несложно, но уже идет третья неделя, а дело не сдвинулось!

Если виновного в аварии не найдут, девушка не сможет получить компенсацию от страховой компании

Наша редакция обратились в ГИБДД за комментарием. Нам пообещали взять дело на контроль. Однако с чем связана задержка в расследовании и какие трудности возникают с тем, чтобы установить виновника ДТП, нам прокомментировать не смогли.

Что делать?

Представитель Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиль Хайруллин считает, что обязать ГИБДД выполнять работу можно через прокуратуру.

- Нужно обращаться в прокуратуру с жалобой на бездействие сотрудников ГИБДД, - прокомментировал Рамиль Хайруллин. - Прокуратура перебросит им жалобу, и те уже будут вынуждены ответить. Еще можно сходить на прием к начальнику ГИБДД, у него есть приемные дни.

Ольга Плешкова, 05.03.2018, 18:18
Тэги: ГИБДД
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин05 марта 2018, 18:22
гибдд уже давно переквалифицировали ,как сборщики штрафов !
Лучший комментарий
1
87
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 18:32
Была такая же ситуация пр движении по кировской дамбе мою машину задел и скрылся другой автомобиль, мы сразу остановились, т.к. покидать место дтп нельзя, приехали сотрудники ГИБДД зафиксировали аварию, на вопрос о камерах тот же ответ :), на вопрос как будут искать - что найти не смогут, что нам самим надо было его преследовать...
0
24
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 18:33
А почему номер перевернут? Чтоб камеры не читали? :-D
4
2
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 18:41
В ответ на комментарий пользователя
А почему номер перевернут? Чтоб камеры не читали? :-D
Развернуть
Очень смешно.
0
6
Согласны с автором?
Ага05 марта 2018, 18:43
Какой-то беспредел со стороны ГИБДД.
1
29
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 18:56
Откуда такая уверенность что милиция будет работать во благо обычныго люда? У них свои задачи, а вы их отвлекаете...
0
29
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 19:04
Как-то мою тоже задели ночью и скрылись, так я даже не стал обращаться в ГИБДД, так как думаю что просто времени потеряю...
2
8
Согласны с автором?
Алекс05 марта 2018, 19:19
Хайруллин прямо с луны свалился его совет прямо поможет ... Прокуратура пришлёт отписку что направила жалобу начальнику угибдд , а тот напишет что найти не удается , потому что не хочется . И на этом все остановится ... Менты и прокуратура в путинский России работают только по команде фас из кремля
2
19
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин05 марта 2018, 19:39
Скорее всего другой участник сотрудник ГАИ поэтому и не ищут
1
11
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 19:49
Надо было взяточку сунуть. В путинском режиме никакой госслужащий без взятки даже замечать тебя не будет. Поэтому я не иду на эти клоунские выборы.
4
13
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 19:51
Надо вообще ревизию и проверку установленых камер в городе проверить. Деньги с бюджета на установку выделили, а она понимешь ли, не показывает.
0
17
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 20:04
Уфф %-8
0
2
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 20:05
См.: Приказ МВД РФ от 19 июня 2012 г. № 608 "О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России" - п.1. "Перечень оперативных подразделений системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность".
0
5
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 20:18
Как вариант пройти по близлежащим магазинам и организациям попросить записи с их камер. Правда, уже 2 недели прошло, шансов.мало.
0
4
Согласны с автором?
Васёк05 марта 2018, 20:20
Путинский режим, Путинский режим, что за чушь? Сами приучили к взяткам. Путин много чего делает, да вот каждому мил не будешь. А ЧТО СДЕЛАЛ ТЫ??? Одно нытьё, не по делу.
11
3
Согласны с автором?
marex05 марта 2018, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
Путинский режим, Путинский режим, что за чушь? Сами приучили к взяткам. Путин много чего делает, да вот каждому мил не будешь. А ЧТО СДЕЛАЛ ТЫ??? Одно нытьё, не по делу.
Развернуть
вас много, всех не перевешаешь
1
2
Согласны с автором?
Максим05 марта 2018, 20:56
Полиция может только обирать народ
0
5
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 21:03
В ответ на комментарий пользователя
Путинский режим, Путинский режим, что за чушь? Сами приучили к взяткам. Путин много чего делает, да вот каждому мил не будешь. А ЧТО СДЕЛАЛ ТЫ??? Одно нытьё, не по делу.
Развернуть
А что я могу сделать, я не приезидент и не чинарик? Наделите властью - покажу что сделал я. А пока пусть делают те, кто уже ей наделен.
1
10
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 21:12
В помните БМВ у депутата разбили?,недели даже не прошло,нашли!!!по камерам видео наблюдения!!!какие выводы??а нет их,опасно писать выводы!!!
0
10
Согласны с автором?
Горожанин голова тк05 марта 2018, 21:15
окажись машина чиновника,за час бы нашли
0
12
Согласны с автором?
Назар Конанов05 марта 2018, 21:28
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
4
0
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 21:32
Зато на КАСКО сэкономила
5
0
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 21:32
Метшин говорил ,камеры на всех домах ставят для народа,чтобы найти быстро преступность,а в итоге,камеры для того чтобы чиновников не трогали,для безопасности чиновников!а что народ, да пусть выживают! нефть осталось не много,и ни копейки ещё не получил обычный народ,все у крутых!
0
10
Согласны с автором?
горожанин05 марта 2018, 22:01
При Путине вообще простых за людей перестали считать. Раньше называли электорат , а сейчас каловые массы.
0
3
Согласны с автором?
asdasd05 марта 2018, 22:21
Расклад простой. Машина, предварительно ударившись в забор, попросила друга (который уже с побитым бампером), помочь. Тем самым совместными усилиями они инсцинировали ДТП, а так-как камер в той области нет, а через несколько домов довольно сложно просматривать их, да и не уголовное дело, то им это сыграло на руку. Одним словом мошенники, которых ГИБДД и как бы уличить не может, но и знает.
4
1
Согласны с автором?
asdasd05 марта 2018, 22:23
а чтобы видеорегистратор вылетел, это надо чтобы как минимум была дыра в лобовом у другой машины, а уж такую, легко найти на ремонте потом или ещё где) вывод - это сказки, придуманные для получения страховки
2
0
Согласны с автором?
asdasd05 марта 2018, 22:25
В ответ на комментарий пользователя
Метшин говорил ,камеры на всех домах ставят для народа,чтобы найти быстро преступность,а в итоге,камеры для того чтобы чиновников не трогали,для безопасности чиновников!а что народ, да пусть выживают! нефть осталось не много,и ни копейки ещё не получил обычный народ,все у крутых!
Развернуть
а зачем камеры нужны городские? скинулись, поставили сначало одну-две камеры, и также ежемесячно платите, но не кому-то а одному, кто камеры с оборудованием ставил, и дешевле и надежно, по запросу проще данные взять. плюс камеры будут хорошие, не за 1000 рублей
0
1
Согласны с автором?
Давно живу05 марта 2018, 23:53
Какие камеры?! О чём вы? Несколько лет назад перед продажей авто какая-то пьянь притёрла меня. Вышел что-то бухтел и уехал. Вызвал гайцов, сообщил все обстоятельства, номер скрывшейся машины. И что думаете, кто-нибудь кого-нибудь искал? Несколько раз приходил к инспектору - нет на месте, то одно, то другое. Плюнул, продал машину так. Такая вот история
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 23:58
ВВП на коллегии МВД оценил работу как не удовлетворительную и дал указание ФСБ привлекать у ответственности не радиаых сотрудников МВД.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 18
Голосовать
Голосов: 16
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru