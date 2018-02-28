В Татарстане скончался пассажир «Лады», в которую врезался пенсионер на KIA

В Азнакаевском районе Татарстана накануне утром погиб 57-летний пассажир "Лады Калина", в которую, выехав на встречную полосу движения, врезался 60-летний пенсионер на KIA Rio. Об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

Предварительно, в 10:35 пенсионер на KIA на высокой скорости выехал на полосу встречного движдения.

- KIA столкнулся с "Ладой", за рулем которой был 68-летний мужчина. В результате на месте столкновения скончался пассажир отечественного авто, - сообщили Prokazan.ru.

Водитель "Лады" был госпитализирован.