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«Пешком быстрее»: Казань вновь встала в десятибалльных пробках

"Пешком быстрее": Казань вновь встала в десятибалльных пробках
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Фото: архив ProKazan.ru
Наибольшие проблемы со скоростью движения автомобилей наблюдаются в центре города

Казань встала в пробках, об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки", ситуация на дорогах оценивается в 10 баллов.

Наибольшие проблемы со скоростью движения автомобилей наблюдаются в центре города - так, на улицах Правобулачная, Пушкина, Татарстана, Профсоюзная и Саид-Галеева скорость движения потока не превышает 7 км/ч. 

Похожая ситуация наблюдается на улицах Родины, Космонавтов и проспекте Победы.

По городу фиксируются около 8 ДТП. 

Отметим, из-за недавно прошедшего сильного снегапада сильные пробки по Казани фиксируются каждый день.

N. Vildanov, 07.02.2018, 17:50
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин07 февраля 2018, 17:50
А Краснодар весь красный и только 7 баллов, еще в Саратове тоже 10 баллов и красное всё, Казань зеленая 10
4
12
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Ол07 февраля 2018, 18:02
Анасрать
6
15
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин07 февраля 2018, 18:22
В плохую погоду всегда пробки. Ничего удивительного....
8
5
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Димон07 февраля 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
Анасрать
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У тебя проблемы со стулом, болезный?
4
11
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Горожанин07 февраля 2018, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Зато как удобно - на личном автомобиле! Ерунда, что стоишь, зато стоишь с комфортом. Сели бы на автобусы, мигом бы доехали.
Развернуть
среди потных, вонючих земляков - нифиг, нафиг
8
18
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Димас люблю пивас07 февраля 2018, 18:31
Хорошего вечера :-D ждуны:-P
4
4
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Горожанин07 февраля 2018, 18:49
Да пробка не так страшна, как ее выставляют. Никто не стоит долгими часами на дороге...
3
9
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
В плохую погоду всегда пробки. Ничего удивительного....
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просто казанцы нежные, остро реагируют на любые изменения в погоде и резко теряют способность грамотно водить машину
Лучший комментарий
5
22
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Горожанин07 февраля 2018, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
среди потных, вонючих земляков - нифиг, нафиг
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Нет ванны дома?
0
8
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 20:07
В ответ на комментарий пользователя
Зато как удобно - на личном автомобиле! Ерунда, что стоишь, зато стоишь с комфортом. Сели бы на автобусы, мигом бы доехали.
Развернуть
Автобусы над дорогой летают что ли? Точно так же стоять в пробке в автобусе, но уже без комфорта. Ущербное какое то предложение...
4
16
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 20:12
По ящику показывают, как снег камазами вывозят. Работает власть, мододцы!!!! Вот со дворов бы ещё так вывозили, а то , в основном с торговых, деловых, и бизнес центров, за счёт собственника.
0
13
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 20:24
В ответ на комментарий пользователя
Автобусы над дорогой летают что ли? Точно так же стоять в пробке в автобусе, но уже без комфорта. Ущербное какое то предложение...
Развернуть
Машинок ваших - ржавых тазов будет намного меньше. Неужели до такой элементарщины мозгов не хватает?
11
3
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 20:27
В ответ на комментарий пользователя
По ящику показывают, как снег камазами вывозят. Работает власть, мододцы!!!! Вот со дворов бы ещё так вывозили, а то , в основном с торговых, деловых, и бизнес центров, за счёт собственника.
Развернуть
А вывозят с больших дорог, чтобы автобусы красные ездили, бабло приносили хозяину. А улочки поменьше и так весны дождался.
2
8
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 20:50
Называется выехали чайники после снегопада! В снегопад такого не было! Пусть снег валит аа!
2
7
Согласны с автором?
Ол07 февраля 2018, 21:49
В ответ на комментарий пользователя
У тебя проблемы со стулом, болезный?
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И на тебя анасрать
6
1
Согласны с автором?
Димон07 февраля 2018, 22:15
В ответ на комментарий пользователя
И на тебя анасрать
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Клинический случай. Не лечиться.
2
3
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Горожанин07 февраля 2018, 22:18
В ответ на комментарий пользователя
По ящику показывают, как снег камазами вывозят. Работает власть, мододцы!!!! Вот со дворов бы ещё так вывозили, а то , в основном с торговых, деловых, и бизнес центров, за счёт собственника.
Развернуть
По ящику дофига, что показывают для самохвальства от власти.А выйдешь на улицу, увидишь факт.
0
5
Согласны с автором?
Anton Volkov07 февраля 2018, 23:11
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 05:17
В ответ на комментарий пользователя
А вывозят с больших дорог, чтобы автобусы красные ездили, бабло приносили хозяину. А улочки поменьше и так весны дождался.
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Чтобы ты свою помойку не заводил, а на автобусе ехал...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 06:27
У города нет денег на наём техники по уборке снега
0
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