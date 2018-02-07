«Пешком быстрее»: Казань вновь встала в десятибалльных пробках

Наибольшие проблемы со скоростью движения автомобилей наблюдаются в центре города

Казань встала в пробках, об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки", ситуация на дорогах оценивается в 10 баллов.

Наибольшие проблемы со скоростью движения автомобилей наблюдаются в центре города - так, на улицах Правобулачная, Пушкина, Татарстана, Профсоюзная и Саид-Галеева скорость движения потока не превышает 7 км/ч.

Похожая ситуация наблюдается на улицах Родины, Космонавтов и проспекте Победы.

По городу фиксируются около 8 ДТП.

Отметим, из-за недавно прошедшего сильного снегапада сильные пробки по Казани фиксируются каждый день.