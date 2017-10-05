В Казани водитель на «Газели» сбил 9-летнюю девочку

Накануне в Приволжском районе Казани водитель на «Газели» сбил 9-летнюю девочку, сообщает ГИБДД УМВД России по Казани.

ДТП произошло во дворе дома №27 по улице Роторная.

- 24-летний водитель «Газели» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на школьницу, - сообщили в ведомстве.

В результате наезда девочка получила закрытый перелом голени, ее госпитализировали.

Напомним, ранее в Казани на улице Сафиуллина 31-летний водитель Hyundai Solaris сбил 10-летнюю школьницу и ее 64-летнюю бабушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. 2 февраля в 15:45 водитель корейского авто напротив дома №17 по улице Сафиуллина в нарушение ПДД не уступил дорогу двум пешеходам и сбил их.