Смертельное ДТП на трассе в РТ: «легковушка» столкнулась с автобусом, погиб 1 человек

Сегодня утром в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля LADA Largus и автобуса «ПАЗ», сообщили в МВД РТ.

ДТП произошло в 8.11.

- На автодороге Кузайкино-Нурлат 53-летний водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость, выехал на «встречку» и столкнулся с автобусом, - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водитель LADA от полученных травм скончался на месте.