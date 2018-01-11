Исследование: водители Казани оказались менее культурными, чем в Челнах

В Казани водители оказались менее культурными, чем в Набережных Челнах, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим агентством "ПромРейтинг".

Исследование проводилось по пяти направлениям с сентября по октябрь прошлого года: использование ремней безопасности, поведение водителей на пешеходных переходах, опасное перестроение, читаемые дорожные знаки и количеству женщин за рулем.

Результаты

Выяснилось, что 8 процентов челнинских водителей не пропускают на дороге пешеходов, в Казани же таких 20 процентов. Опять же 20 процентов водителей Казани не пристегиваются ремнями безопасности, в Челнах их 16 процентов.

При перестроении между рядами свыше половины (54 процента) водителей Казани не пользуются поворотниками, в Челнах таких водителей 37 процентов. При этом в Казани каждый шестой дорожный знак не читается, в автограде – каждый 35-й.

При этом количество женщин за рулем в этих двух городах примерно одинаковое - 21 процент в Казани и 19 процентов в Челнах.

Почему так?

Причиной такого поведения водителей Казани может быть неудобная для водителей схема города, так как столица Татарстана старый по европейским меркам город с классической для старых городов радиальной планировочной схемой застройки улиц. По такой же схеме отстраивалось 70 процентов городов Европы.

- Схема такого города плохо подходит для передвижения на личном транспорте. Сказывается небольшое количество вариантов объезда пробок, преобладание транзитных маршрутов через центр, узкие дороги, проложенные между исторических зданий, - сообщили аналитики.

При этом Челны - относительно молодой город, который был построен с учетом мнения водителей.

- Создатели города вместе с ведущими архитекторами и урбанистами своего времени безусловно романтизировали машину и переоценивали ее роль в жизни советской семьи. Город, построенный в 70-е, 80-е годы XX-века параллельно с Тольятти просто пропитан любовью к автомобилям, - говорится в сообщении.