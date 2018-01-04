Глава ГИБДД РТ о страшном ДТП в Пестречинском районе: «Ребенок в сознание так и не пришел»

Тормозного пути не было совсем, это говорит о том, что водитель "Хендэ" до последнего надеялся сманеврировать и уйти от столкновения

Ребенок и беременная пасажирка «Хендэ», которые накануне пострадали в страшном ДТП в Пестречинском районе, до сих пор находятся в тяжелом состоянии — врачи борятся за их жизни. На момент 11 часов дня ребенок в сознание так и не пришел. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

- Тормозного пути не было совсем, это говорит о том, что водитель "Хендэ" до последнего надеялся своим умелым маневром, как ему казалось, избежать дорожно-транспортного происшествия. Водитель и пассажир на переднем сиденьи "Лады" были пристегнуты, однако шансов у них не было. Если бы ребёнок в иномарке был в детском кресле, то он бы получил меньше травм, - рассказал он.

По предварительной информации, иномарку, которая выехала на встречную полосу, обратно не пустили в свою полосу другие машины. Водители и «Хендэ», и «Лады» пытались уйти от столкновения, и оба выехали на обочину.

Напомним, накануне в Пестречинском районе Татарстана лоб в лоб столкнулись «Лада» 14-й модели и «Хенде Крета». В результате ДТП 4 человека погибли и 6 пострадали. В «Хендэ» находились три человека, а в «Ладе» — четыре пассажира и водитель.

В результате ДТП водитель и три пассажира «Лады» скончались на месте. Еще один пассажир, а также водитель и пассажиры иномарки сейчас находятся в больнице. После аварии всех пострадавших доставили в местную больницу. Однако позже ребенка и беременную пасажирку «Хендэ» перевели в ДРКБ и РКБ в Казань.

Сегодня стало известно, что следственное отделение ОМВД РФ по Пестречинскому району Татарстана возбудило уголовное дело по факту ДТП. Водителю «Хенде Крета», который, по предварительной информации, является виновником ДТП, грозит лишение свободы на срок до семи лет.