На проспекте Ямашева три семиклассника после Нового года года сожгли «Волгу»

В Казани на парковке на проспекте Ямашева 1 января три семиклассника сожгли 12-летнюю "Волгу", принадлежащую 57-летнему мужчине, информацию из соцсетей подтвердили в ГУ МЧС России по РТ и источник ProKazan.ru.

Предварительно, около дома №104 примерно в 15 часов три школьника забрались в припаркованный автомобиль. Через несколько минут они выбежали из него и начали прыгать около него, после чего вновь сели в авто.

- Спустя около 3 минут они убежали, а машина загорелась. Пожар потушили в 15:21, в его ликвидации принимали участие 19 человек, 7 единиц техники, - сообщили ProKazan.ru.

Три школьника 13 и 14 лет были задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.