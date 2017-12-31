В Казани Porsche Panamera Turbo снес металлический забор

В Казани минувшей ночью на улице Волкова Porsche Panamera Turbo въехал в металлический забор, находившийся между проезжей частью и тротуаром, свалив несколько секций. Об этом сообщает Inkazan.ru.

Столкновение случилось на подъеме со стороны улицы Бутлерова, когда иномарку занесло на крутом повороте. После ДТП водитель Porsche вызвал эвакуатор, чтобы увезти автомобиль до приезда сотрудников ГИБДД, однако ему не удалось этого сделать.

Как рассказал сам водитель, его на повороте подрезали, в результате чего он и потерял управление. Предварительно, водитель Porsche был трезв.