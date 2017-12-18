Организаторам уличных гонок может грозить штраф до 1 млн рублей

Организаторам соревнований по стритрейсингу могут грозить штраф до 1 млн рублей и наказание до двух лет лишения свободы, участникам уличных гонок — лишение прав и до года тюрьмы. Такие нормы содержит пакет законопроектов, подготовленная рабочей группой Госдумы. Об этом «Известиям» рассказал собеседник в рабочей группе, информацию также подтвердил замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Для стритрейсеров предлагается внести в КоАП и УК новые статьи — «Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования». Для граждан — организаторов гонок первое задержание будет наказываться штрафом до 150 тыс., для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. При повторном задержании виновный заплатит уже до 500 тыс., юрлицо — до 1 млн рублей.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы для водителей, которые продолжают ездить после лишения прав. Законопроект депутаты могут рассмотреть уже до конца года.