В Казани закрыли движение по улицам Тэцевская и Пригородная

С сегодняшнего дня в Казани закрыли для движения проезжую часть улиц Пригородная и Тэцевская, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, улица Тэцевская будет закрыта на участке от улицы Дементьева до здания №2б. Отмечается, что «Водоканал» ведет здесь работы по прокладке водопровода и канализации. Движение будет закрыто до 11 января.

А движение по улице Пригородная будет закрыто до 20 декабря 2017 года. Здесь казанская ТЭЦ-1 прокладывает на участке водопровод.