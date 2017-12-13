На улице Мавлютова 26-летняя девушка на Mercedes сбила студента на «зебре»

В Казани накануне вечером на перекрестке улиц Мавлютова и Гарифьянова 26-летняя девушка на Mercedes сбила 17-летнего студента, об этом сообщили в ГИБДД.

По данным дорожно инспекции, около 18:00 девушка не пропустила пешехода, которй по "зебре" переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда студент получил сотрясение головного мозга и ушибы, его госпитализировали.

Всего накануне в городе сбили трех пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Все пострадавшие получили серьезные травмы.