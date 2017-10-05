В Казани в один день сбили трех пешеходов: ГИБДД ищет очевидцев

ГИБДД Казани ищет очевидцев трех ДТП, которые произошли в один день, 7 декабря.

Так, первое ДТП произошло по улице Техническая напротив дома №29а.

- Около 6.30 утра водитель неустановленного автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, - сообщили в ведомстве.

В результате наезда девушка получила закрытый перелом ребра слева, ушиб левой голени и подозрение на сотрясение головного мозга.

Второе ДТП произошло по улице Глушко в 7.55.

- При движении автомобиля задним ходом был совершен наезд на 49-летнюю женщину. В результате ДТП у пострадавшей диагностировано подозрение на компрессионный перелом одного из позвонков, - говорится в сообщении.

Еще одно ДТП произошло по улице Тукая в 12.30.

- Водитель неустановленного автомобиля сбил 80-летнюю женщину, которая стояла у края проезжей части. В результате пенсионерка получила закрытый перелом подвздошной кости справа и ушиб левого плеча, - добавили в ведомстве.

Во всех случаях водители скрылись с места ДТП.

В связи с этим, ГИБДД Казани просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефонам: (843) 5-333-819 и 5-333-848.

Отметим, всего за прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 162 ДТП.