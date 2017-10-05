В Казани водитель «Лады» сбил студентку на «зебре» и скрылся

В Казани водитель «ВАЗ-2114» сбил 19-летнюю студентку на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

ДТП произошло 6 декабря около 11.55 на перекрестке улицы Астрономическая и улицы Кремлевская.

- В результате наезда девушка получила ушиб правой стопы, - сообщили в ведомстве.

В связи с этим, ГИБДД Казани просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефонам: (843) 5-333-819 и 5-333-848.

Отметим, всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 206 ДТП.