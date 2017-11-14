Новые правила в автобусе: казанцам разрешили бесплатно провозить велосипеды и коляски

При этом стало запрещено провозить зловонные вещества

Казанцы теперь смогут бесплатно перевозить в общественном транспорте велосипед и кресла-коляски, сегодня депутаты Казгордумы приняли изменения в правила пользования транспортом.

К перечню ручной клади были добавлены инвалидные кресла-коляски и велосипед, по-прежнему без оплаты можно провозить одну пару лыж и коньков (в чехле), детские санки, удочку, музыкальный инструмент, размеры которых не превышают 120 см, или предметы, длина которых менее 220 см.

При этом будет запрещено "провозить в составе ручной клади зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи, загрязняющие транспорт или одежду пассажиров, а также животных (за исключением мелких домашних животных и птиц в клетках с глухим дном - корзинах, коробах, контейнерах).