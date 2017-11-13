На двух кольцевых перекрестках Казани изменят приоритет движения

ГИБДД Казани направила в исполком города обращение об изменении схемы движения на двух кольцевых перекрестках — Амирхана-Миля и Кулахметова-Серова. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, передает «АиФ-Казань».

На кольцевом пересечении Ф. Амирхана — Миля приоритетом при въезде на кольцо пользуются автомобилисты, следующие со стороны проспекта Амирхана (на въезде со стороны проспекта Ф. Амирхана установлен знак «Направление главной дороги»). На пересечении улиц Кулахметова — Серова приоритетом пользуются транспортные средств, въезжающие на «кольцо». Теперь схема проезда круговых перекрестков будет изменена в связи с вступлением в силу поправок в Правила дорожного движения.

Всего в Казани 12 кольцевых перекрестков, на 10 из них приоритет принадлежит транспортным средствам, движущимся по «кольцу».

Напомним, 8 ноября в России вступили в силу поправки в ПДД, однозначно регламентирующие правила проезда через перекрестки с круговым движением. Согласно им, автомобилист обязан уступить дорогу транспортным средствам, уже движущимся по кругу. Ранее этот вопрос решался установкой знаков приоритета.