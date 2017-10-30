В России планируют стимулировать спрос на электромобили‍

Правительство России рассматривает вопрос введения в стране поддержки для покупателей электромобилей и тех, кто создает для этого вида транспорта необходимую инфраструктуру, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо вице-премьера Аркадия Дворковича, разосланное во все основные министерства аппаратом кабмина.

В письме ведомствам предлагается создать государственные программы субсидирования покупки, кредитования, а также льготного автолизинга электрокаров.

Предполагается, что компании-создатели инфраструктуры для таких транспортных средств смогут рассчитывать на налоговые льготы при строительстве зарядных станций.

Издание отмечает, что субсидирование предусмотрено не только для российских производителей электрокаров, но и для иносранных игроков рынка электромобилей, которые будут локализировать сборочное производство на территории Российской Федерации.

Сейчас крупнейший российский автоконцерн "Автоваз" презентовал модель электромобиля Lada Vesta EV. "Камаз" в свою очередь анонсировал скорый запуск в производство своих электробусов.