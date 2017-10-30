Путин увеличил штраф за отказ пропустить пешеходов и велосипедистов на «зебре»

Штраф для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов на зебре, теперь составит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей в зависимости от тяжести ситуации и последствий правонарушения, закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был опубликован на портале правовой информации.

В прежней редакции Кодекса об административных правонарушениях был установлен штраф в размере 1,5 тыс. руб.

Ранее соответствующий проект закона был принят Госдумой.

- Мы помним с вами безумные 1990-е годы, когда пешеход боязливо стоял на "зебре" и ждал момента, когда ему удастся перебежать, - говорил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. - Машины ехали практически не останавливаясь.

По его мнению, ужесточение штрафов, "хотя раздавались критические слова по этому поводу", себя оправдало.