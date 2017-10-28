На проспекте Победы водитель с ломом напал на велосипедиста

В Казани водитель автомобиля напал с ломом на Данила Исхакова, который ехал на велосипеде по проспекту Победы, об этом сам парень рассказал уже после ЧП, передает сегодня телеканал "Татарстан 24".

По словам пострадавшего казанца, он покатался сначала в Горкинско-Ометьевском, после этого поехал домой. Он двигался по автобусной полосе, в какой-то момент ему сзади начал сигналить водитель.

- Он спросил: "Что тебе нужно - скажи". После этого он достал лом и пошел ко мне, - рассказал велосипедист.

Парень отбежал от велосипеда, в итоге водитель ломом разбил велосипед.

После случившегося парень вызвал сотрудников ГИБДД, так как столкновения не было, патрульные сообщили, что заявление о нападении передадут в полицию.

Ущерб владелец велосипеда оценил в 5 тысяч рублей, сейчас идет проверка этого инцидента.