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На проспекте Победы водитель с ломом напал на велосипедиста

На проспекте Победы водитель с ломом напал на велосипедиста
16+
Фото: скриншот

В Казани водитель автомобиля напал с ломом на Данила Исхакова, который ехал на велосипеде по проспекту Победы, об этом сам парень рассказал уже после ЧП, передает сегодня телеканал "Татарстан 24".

По словам пострадавшего казанца, он покатался сначала в Горкинско-Ометьевском, после этого поехал домой. Он двигался по автобусной полосе, в какой-то момент ему сзади начал сигналить водитель.

- Он спросил: "Что тебе нужно - скажи". После этого он достал лом и пошел ко мне, - рассказал велосипедист.

Парень отбежал от велосипеда, в итоге водитель ломом разбил велосипед.

После случившегося парень вызвал сотрудников ГИБДД, так как столкновения не было, патрульные сообщили, что заявление о нападении передадут в полицию. 

Ущерб владелец велосипеда оценил в 5 тысяч рублей, сейчас идет проверка этого инцидента.

Н. Вильданов, 30.10.2017, 17:26
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Злобный Аноним30 октября 2017, 17:50
Да? И он не мог уехать на велосипеде от вышедшего из автомобиля водилы с ломом? Мог!!! Может быть, он мечтал свой велосипед поменять на новый, но не знал, кто его ему купит? ???
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Горожанин30 октября 2017, 18:08
Против лома нет приёма (окромя другого лома)
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Горожанин30 октября 2017, 18:13
Лом - это что то новое из арсенала казанских авторазбойников . Раньше вполне обходились битами , кастетами , травматами и ножами .
0
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н30 октября 2017, 18:21
Если боишься лома, не надо разговаривать с водителями типа:"Что тебе нужно - скажи". Может он таксист, а им разрешается ездить по автобусной полосе, так же как велосипедистам только по велодорожке.
1
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Горожанин30 октября 2017, 18:29
Скорее всего хруст внаглую ехал посередине дороги, типа "я полноправный член" и т.п. Ну что ж, пешеход прав пока жив
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Горожанин30 октября 2017, 18:32
Наверняка велосипедист сам нарвался
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Горожанин30 октября 2017, 18:37
Лом накалить и холодным концом воткнуть водятлу в жёппу
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