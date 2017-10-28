В Татарстане житель Египта с семьей опрокинулся в кювет

В Елабужском районе сегодня утром в ДТП пострадал 32-летний житель Египта вместе с семьей, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ, передает "Татар Информ".

В 9.45 водитель Daewoo Nexia ехал со стороны Москвы в Уфу, на высокой скорости он не справился с управлением, вылетел с трассы в кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадали 37-летняя жена водителя и два сына – 12 и 3 лет, у них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Все трое были госпитализированы в Елабужскую ЦРБ.