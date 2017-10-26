Во дворе дома на улице Даурская сгорели две иномарки

В Казани во дворе дома по улице Даурская сегодня ночью сгорели Opel и Geely, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным МЧС, пожар начался в 02:32, его потушили спустя 5 минут. Когда владельцы автомобилей выскочили на улицу, оба автомобиля были уже полностью объяты пламенем.

Причины возгорания пока выяснить не удалось, вероятно, в Opel произошло короткое замыкание.