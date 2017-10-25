Под Челнами на трассе столкнулись 4 автобуса, 2 грузовика и 4 легковых авто

Сегодня около Набережных Челнов на Соболековской трассе произошло ДТП - столкнулись четыре автобуса, два грузовика и четыре легковых авто.

По днным телеканала НТР, водитель иномарки вылетел на «встречку» и влетел в «Газель», спровоцировав последующие столкновения. Водителя иномарки увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Движение на этом участие дороги было парализовано, образовалась огромная пробка.