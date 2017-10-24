В Татарстане загорелся «Камаз» со спящим водителем внутри

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Тукаевском районе в деревне Новый Мусабай "Камаз" загорелся вместе со спящим 45-летним водителем внутри, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожара начался в грузовике сегодня утром из-за короткого замыкания, после этого огонь перекинулся в гараж для грузовиков. Металлическая кровля здания обрушилась.

Прибывшие пожарные потушили огонь, в результате грузовик полностью сгорел, хозяин авто был госпитализирован в БСМП Челнов с ожогами.