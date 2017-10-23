В Татарстане водитель бетономешалки погиб, опрокинувшись в кювет

В Лаишевском районе Татарстана накануне днем погиб 32-летний водитель вылетевшей в кювет бетономешалки, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, в 15:51 водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся в кювет. От полученных травм он скончался на месте.