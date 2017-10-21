На улице Фучика водитель иномарки сбил парня в инвалидном кресле, ехавшего по дороге

В Казани на улице Фучика 20-летний водитель Skoda Rapid сбил 27-летнего парня в инвалидном кресле, который ехал по дороге. Об этом сообщили в ГИБДД.

Накануне ночью 20-летний водитель иномарки ехал по улице Юлиуса Фучика, напротив дома №14б он сбил молодого человека, который двигался навстречу автомобилю в инвалидной коляске.

Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом обеих голеней и бедренной кости в состоянии травматического шока.