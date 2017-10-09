Смертельное ДТП в Челнах с Mitsubishi и «Газелью» попало на видео

В соцсетях появилось видео смертельного столкновения Mitsubishi и "Газели" в Набережных Челнах на перекрестке проспекта Хасана Туфана и улицы 40 лет Победы, запись была сделана на видеорегистратор одного из автомобилей.

Напомним, накануне вечером 46-летний водитель японского авто на высокой скорости уходил от преследования сотрудниками ДПС. В результате он проехал на красный свет светофора и столкнулся с «Газелью», за рулем которой был 27-летний мужчина.

В столкновении погиб водитель легкового автомобиля. Он скончался на месте. Водитель «Газели» получил черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.