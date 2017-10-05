Исполком Лениногорского района выставил на торги внедорожник Mercedes-Benz за 615 тыс руб

В Лениногорском районе местный исполком выставил на продажу шесть автомобилей, включая внедорожник Mercedes-Benz ML 350 4MATIC, об этом сообщила палата имущественных и земельных отношений района.

На торгах будут выставлены пять автомобилей FIAT Albea со стартовой ценой в 159 тыс. рублей и Mercedes-Benz ML 350 4MATIC за 615 тыс рублей.

Торги состоятся 8 ноября.