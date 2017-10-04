В Татарстане на трассе перевернувшаяся «Газель» придавила кабана

Минувшей ночью на трассе Буинск-Тетюши произошло ДТП, сообщают пользователи соцсетей.
На опубликованных фото видно, что микроавтобус «Газель» опрокинулся на бок и придавил кабана.
В настоящее время устанавливаются подробности происшествия.
Минувшей ночью на трассе Буинск-Тетюши произошло ДТП, сообщают пользователи соцсетей.
На опубликованных фото видно, что микроавтобус «Газель» опрокинулся на бок и придавил кабана.
В настоящее время устанавливаются подробности происшествия.
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