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ДТП на трассе в Татарстане: столкнулись две «легковушки», погиб мужчина

ДТП на трассе в Татарстане: столкнулись две «легковушки», погиб мужчина
16+
Фото: соцсети

На трассе Нижнекамск-Чистополь произошло смертельное ДТП — там столкнулись «Лада Калина» и «Хендэ Солярис». Фото с места ДТП стали выкладывать очевидцы в социальных сетях.

Сообщается, что в результате аварии погиб 75-летний пассажир отечественной легковушки. Также различные травмы получили две пассажирки — женщины в возрасте 70 и 75 лет. Они были госпитализированы.

В настоящий момент выясняются все подробности происшествия. 

Элина Валеева, 02.10.2017, 09:45
Тэги: ДТП
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