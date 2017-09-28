В Татарстане в ДТП с «КамАЗом» разбилась молодая семейная пара из Зеленодольского района

Скорая помощь, выехавшая на место смертельного ДТП, врезалась в конструкцию ж/д переезда и пробила два колеса

Накануне, 30 сентября, в 21.17 в Альметьевском районе на 209 километре автодороги «Казань – Оренбург» в ДТП погибла молодая семейная пара из Зеленодольского района. Как сообщает KZNLIVE со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 27-летний водитель «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу для того, чтобы совершить обгон, и лоб в лоб столкнулся с «КамАЗом».

В момент столкновения помимо водителя в легковушке находилась 27-летняя жена водителя. Оба от полученных травм скончались на месте.

Как сообщает паблик "ДПС Альметьевск", скорая помощь, выехавшая на место смертельного ДТП, врезалась в конструкцию ж/д переезда и пробила два колеса.