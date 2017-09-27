СМИ: В России могут ужесточить наказания в отношении уличных гонщиков

В Госдуме намерены обсудить ужесточение наказаний для участников уличных гонок, в том числе повышение штрафов и лишение свободы, пишет газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета по безопасности Анатолия Выборного.

По словам одного из членов рабочей группы, в качестве профилактики повторных нарушений может быть выбрано введение залога, который будет изыматься в пользу государства, если уличный гонщик вновь нарушит закон.

- А сам он (нарушитель) будет лишён прав на определённый срок. Если же в течение установленного судом времени водитель ездил без нарушений, залог вернут ему в полном объёме, — рассказали газете.

При этом председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарёв отметил, что вместе с ужесточением наказаний необходимо развивать систему автодромов и вовлекать молодёжь в профессиональный спорт.

- Мы согласны на ужесточение требований к водителям, но при создании условий для гонок в безопасном месте. Это вполне реально, нужна только совместная воля властей, общественников и бизнеса, — рассказал он.