СМИ: В России стало почти в четыре раза больше автомобилистов

Популярность личного автомобиля у россиян за 14 лет выросла почти в четыре раза, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

Отмечается, что популярность автомобилей выросла благодаря нежеланию граждан пользоваться общественным транспортом, а также подорожанию проезда.

Как указывает издание, в 2017 году 29% россиян заявили, что ездят на работу, учёбу или по иным делам на машине, в то время как в 2003 году доля автомобилистов составляла лишь 8%.

В исследовании также говорится, что в четыре раза выросла популярность такси.