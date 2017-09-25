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В Татарстане пенсионер на «ЗАЗ» погиб, врезавшись в «Камаз»‍

В Татарстане пенсионер на "ЗАЗ" погиб, врезавшись в «Камаз»‍
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Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Тукаевском районе Татарстана накануне днем погиб 74-летний пенсионер на "ЗАЗ SENS", который врезался в "Камаз", об этом сообщили в ГИБДД.

В 16:40 на 14 км автодороги Набережные Челны – Сарманово водитель легкового авто на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, от полученных травм пенсионер скончался на месте ДТП.

Н. Вильданов, 26.09.2017, 11:28
Тэги: ДТП
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