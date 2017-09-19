В Татарстане автомобиль сбил лошадь с телегой и двумя людьми‍

В Тетюшском районе Татарстана вечером в понедельник водитель ВАЗ-2107 сбил лошадь с телегой, на которой ехали два человека, об этом сообщили в МЧС, передает "Татар Информ".

ДТП случилось в 18:44 у моста перед въездом в село Бакрчи, в результате травмы получили два человека, которые ехали на телеге.

Пострадавших госпитализировали.