В Татарстане водитель «УАЗ» при обгоне насмерть сбил пешехода

В Агрызском районе в селе Русская Шаршада, 55-летний водитель "УАЗ", выполняя обгон, сбил 67-летнего пешехода, который шел по проезжей части. Об этом сообщили в ГИБДД, происшествие случилось вечером 13 августа.

В инспекции уточнили, что правила нарушили как водитель "УАЗ", превысивший скорость, так и пешеход, который шел по проезжей части.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.