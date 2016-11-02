В Казани студент на «Лексусе» спровоцировал аварию с тремя автомобилями

Накануне в центре Казани студент на «Лексусе» спровоцировал ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 15.20 на перекрестке улиц Япеева и Карла Маркса. Сообщается, что 22-летний студент ехал на «Лексусе» по улице Япеева.

- При повороте налево по зеленому сигналу светофора молодой человек не уступил дорогу и врезался в «Киа», которой управляла 30-летняя женщина, - сообщили в ведомстве.

От удара «Киа» отбросило на автомобиль «Хендай» под управлением 43-летнего водителя, который стоял на перекрестке на второстепенной дороге.

В результате ДТП пострадала водитель «Киа».