Стало известно, как произошло ДТП с полицейскими «УАЗ» и «Газелью» в Татарстане

Стали известны подробности ДТП с двумя полицейскими авто, которое произошла накануне вечером в Мамадышском районе, о них сообщили в пресс-службе МВД РТ, передает "Татар Информ".

В 17.50 полицейский "УАЗ" на жесткой сцепке буксировал полицейскую "ГАЗель", в какой-то момент их задел грузовик "Рено Премиум", который двигался в попутном с полицейскими автомобилями направлении.

В результате "УАЗ" и "ГАЗель" столкнулись друг с другом, второе авто заехало под первое.

В ДТП никто не пострадал.