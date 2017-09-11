ГИБДД проведет массовые проверки водителей в двух районах Татарстана из-за ДТП

В Мензелинском районе и в Набережных Челнах ГИБДД РТ проведет массовые проверки водителей в связи с ростом количества ДТП, об этом сегодня сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Днем и ночью 12 – 14 сентября в связи с высокими показателями дорожного травматизма в Мензелинском районе и увеличением количества погибших в ДТП состоятся мероприятия «Тоннель».

Инспекторы будут массово останавливать водителей в поисках грубых нарушений правил дорожного движения (управление автомобилем в состоянии опьянения или без прав либо не пристегнутым ремнем безопасности).